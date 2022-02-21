"Приєднати "Л/ДНР" до Росії..." Наришкін шокував навіть Путіна

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Президент Російської Федерації Володимир Путін та директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін обговорили на Раді безпеки, чи варто визнавати так звані "Л/ДНР" на прохання їхніх ватажків та на звернення депутатів Держдуми.
"Говоріть прямо"
Володимир Путін: В іншому випадку ви пропонуєте розпочати переговорний процес?
Сергій Наришкін: Ні, я...
Володимир Путін: Чи визнавати їх суверенітет ("ДНР" та "ЛНР". – Ред.)?
Сергій Наришкін: Я підтримаю...
Володимир Путін: Говоріть прямо.
Сергій Наришкін: Я підтримаю пропозицію про визнання...
Володимир Путін: Підтримку чи підтримую? Говоріть прямо.
Сергій Наришкін: Підтримую пропозицію...
Володимир Путін: Тож і скажіть.
Сергій Наришкін: Так і говорю, так. Підтримую пропозицію про входження "ДНР" та "ЛНР"... до складу Російської Федерації.
Володимир Путін: Ми про це не говоримо і цього не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні?
Сергій Наришкін: Так. Я підтримую пропозицію щодо визнання незалежності.
Володимир Путін: Добре.
Зазначимо, що Сергій Наришкін у діалозі постійно затинався і заїкався.
Про що мова
19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.
За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР". Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод.