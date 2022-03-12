Противник захопив східні околиці Маріуполя – Генштаб

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинені на раніше досягнутих рубежах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

У Генштабі повідомили, що противник здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, а також поповнює запаси. Крім цього, окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

"На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії", – вказують у Генштабі.

/ Фото: Getty Images

Водночас на Поліському напрямку активні дії з боку окупантів не були зафіксовані:

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"Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ. На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область). На Слобожанському напрямку під час спроби відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли".

Також у Генштабі повідомили, що окупанти закріпилися в північній частині міста Ізюм, а на Донецькому та Таврійському напрямах їх основні зусилля зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

"Противник захопив східні околиці Маріуполя. Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка. На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка", – повідомили в Генштабі.

Як зазначається, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір ЗСУ та втратили наступальні спроможності.

"На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва. З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали", – розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.

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Також Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов.

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