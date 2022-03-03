Ховаються за медичними машинами: як окупанти перевозять боєприпаси (відео)

Росіяни возять боєприпаси у санітарній машині / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти використовують медичні машини для перевезення боєприпасів. Росіяни їхали з пов'язками лікарів, фельдшерів, санітарів.

Про це повідомили українські захисники, передає Telegram-канал "h_lutsk".

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"Ворог прийшов на нашу землю підло, ховаючись за санітарними машинами", – розповів український військовий.

Окупанти їхали з пов‘язками лікарів, фельдшерів, санітарів.

"Але загляньте у ці машини, що вони возять. Вони полишають своїх вбитих та поранених, але наповнюють ці машини боєприпасами", – сказав український військовий.

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Під опубліковним відео автори додали: "Військові злочинці, на вас чекає суд у Гаазі".

Злочин РФ

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.

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