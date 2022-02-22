Путін висунув Україні ультиматум через НАТО

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Президент Росії Володимир Путін рекомендував Україні добровільно відмовитися від вступу в НАТО та дотримуватися нейтралітету.

Про це Путін заявив 22 лютого, коментуючи визнання Росією суверенітету так званих "ЛДНР".

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"Росія пропонувала вирішити проблему Донбасу шляхом мирних переговорів та реалізації Мінських угод, але цей пункт втратив свою актуальність", – наголосив президент РФ.

За його словами, "найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і дотримувалася б нейтралітету".

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Україна готується розірвати відносини з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розрив дипломатичних відносин з Росією таким, що відповідає інтересам держави.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.

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За словами Кулеби, "це відбудеться, як тільки президент ухвалить відповідне рішення".