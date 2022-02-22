Путін заявив, що не визнає суверенітету України

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не підтримує суверенітет України. Про це повідомляє Пул N3.

"Росія підтримує суверенітет колишніх радянських республік. Ситуація з Україною є винятком через зовнішній вплив на цю країну", — заявив російський президент.

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Крім того, Путін заявив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, що Росія не має наміру відновлювати імперію в її межах.

"Ми бачимо спекуляції на цю тему, на тему про те, що Росія збирається відновити імперію в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності. Після розпаду Радянського Союзу Росія визнала нові геополітичні реалії та активно працює над зміцненням нашої взаємодії з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі", — сказав Путін.

Росія визнала "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".

Також 22 лютого депутат так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Росією.

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