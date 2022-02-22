Путин заявил, что не признает суверенитет Украины

Путин снова оскорбил Украину / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не поддерживает суверенитет Украины. Об этом сообщает Пул N3.

"Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик. Ситуация с Украиной является исключением из-за внешнего влияния на эту страну", — заявил российский президент.

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Кроме того, Путин заявил во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Россия не собирается восстанавливать империю в ее границах.

"Мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве", — сказал Путин.

Россия признала "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР".

Также 22 февраля депутат так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией.

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