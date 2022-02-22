Украина отозвала из Москвы временного поверенного

Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций. Об этом сообщает МИД Украины.
Такое решение принято в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений по признанию "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республике", говорится в сообщении.
Россия признала "ЛДНР"
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
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После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР".
Также 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Россией.
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