Намагалися прорватися в місто: під Сумами тероборона розбила військову техніку РФ (відео)

Чергову колону окупантів розгромили під Сумами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Сумами місцева тероборона на 14-й день війни розбила російську техніку, яка намагалася пройти в місто.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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На відео видно, що розбито кілька одиниць ворожої техніки. Поряд лежать тіла десятків загиблих загарбників. Відомо, що вони намагалися прорватися в місто.

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Місце розгрому ворожої техніки. Фото: Сьогодні

Що відбувається в Сумах

Сьогодні, 9 березня, продовжили дію гуманітарного коридору із Сум до Полтави. Він буде відкритий з 9:00 до 21:00. Можна виїжджати власним транспортом.

"Додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", – повідомив Живицький.

Він додав, що міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч була зосереджена на пошуку транспорту. Додатково жителям міста повідомлять про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста.

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Вчора, 8 березня, проводилася евакуація мирних жителів. Обидві колони евакуйованих із Сум прибули, розповіли люди, які їхали в два етапа. Усього виіхали близько 5000 людей та 1000 приватного транспорту.

Ситуація в області

У Лебедині та Охтирці вночі місцеві чули гул літаків. За інформацією місцевих, у Лебедині о 5:30 російські літаки кинули бомбу. Дані про постраждалих на цю мить уточнюються.

Крім того, за інформацією місцевих, у Лебедині обстріляли відділок поліціі, пошкоджені житлові будинки поруч. Відомо про 5 поранених, травми не тяжкі.

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