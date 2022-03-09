На Сумщині російські зайди розстріляли свої ж танки – соцмережі

На Сумщині російські окупанти не впізнали своєї військової техніки і розстріляли її. Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувач соцмережі Олег Горбан.
"На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві, сидячі по хатах, спостерігають з інтересом за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двох танків зливають пальне в інші два і всі їдуть. А два порожні танки стоять посеред села. Місцеві вибігли, встромили у танки прапори України і чкурнули по хатах, сидять чекають. Повертаються перші два танки (мабуть пальне нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати, потім під'їхали, зрозуміли, що свої, засмутилися", – написав він.
Незабаром стало відомо, що два танки, що залишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (мабуть загубилися).
"Вони заїхали на міст, який призначений для легкових автомобілів, міст, звичайно ж, обвалився в річку разом з танком і всім екіпажем. Танк, що залишився, їздив-їздив, знайшов яр і перекинувся там. Виліз екіпаж, почав штовхати його, але у них нічого не вийшло, техніку довелося залишити та йти пішки", – розповів користувач соцмережі та додав, що село без жодного пострілу з двома прапорами України перемогло 4 танки російських окупантів.
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