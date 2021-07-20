Рада розблокувала судову реформу

Тепер ці закони зможе підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і передати їх на підпис президенту Зеленському

Верховна Рада на сьогоднішній позачерговій сесії розблокувала пакет законів судової реформи, відхиливши блокуючі проєкти постанов.

Відзначимо, що днями в Раді були зареєстровані проєкти постанов, якими пропонувалося відхилити прийняті раніше закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Згідно з процедурою, документи не можуть підписати глава парламенту і президент, поки не відхилять блокуючі проєкти постанов.

Насамперед депутати відхилили проєкт постанови щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Цей закон спочатку був ветований президентом, але потім повторно прийнятий вже з пропозиціями Зеленського.

Також були відхилені проєкти постанов щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП, і щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог цих інспекторів.

Крім того, депутати провалили і скасування закону про реформування "Укроборонпрому".

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Тепер ці закони зможе підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і передати їх на підпис президенту України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Олексій Устенко відзначав, що робота Ради може бути заблокована на рік через величезну кількість поправок до податкового законопроєкту №5600.

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