Ракетний удар по аеродрому Вінниці завдали з акваторії Чорного моря — ПС ЗСУ

Аеропорт обстріляли крилатими ракетами Х-101 / Колаж "Сьогодні"

Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня стався з південного напрямку з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

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Що відомо

За словами Юрія Ігната, ймовірно цивільний аеропорт обстріляли стратегічними крилатими ракетами Х-101, випущеними з бомбардувальників-ракетоносців Ту-95мс або Ту-160.

Раніше він припустив, що обстріл стався з території самопроголошеного Придністров'я, де розквартирована Оперативна група російських військ.

"Сьогодні близько 2-ї години дня по території цивільного аеропорту у Вінниці, поруч знаходиться військова база, яка знаходиться на реконструкції і не має військових, ворог завдав ракетного удару вісьмома ракетами, орієнтовно з Придністров'я. Ворог вкотре показав своє обличчя", – записав відео Ігнат.

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Міністерство оборони Республіки Молдова дуже швидко спростувало інформацію про запуск ракет у бік аеропорту Вінниці з території придністровського регіону.

Ситуація