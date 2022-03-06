Ракетный удар по аэродрому Винницы нанесли из акватории Черного моря — ВС ВСУ

Аэропорт обстреляли крылатыми ракетами Х-101 / Коллаж "Сегодня"
Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
Об это сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Что известно
По словам Юрия Игната, вероятно гражданский аэропорт обстреляли стратегическим крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс или Ту-160.
Ранее он предположил, что обстрел произошел с территории самопровозглашенного Приднестровья, где расквартирована Оперативная группа российских войск.
"Сегодня около 2 часов дня по территории гражданского аэропорта в Виннице, рядом находится военная база, которая находится на реконструкции и не имеет военных, враг нанес ракетный удар 8 ракетами, ориентировочно с Приднестровья. Враг в очередной раз показал свое лицо", – записал видео Игнат.
Министерство обороны Республики Молдова очень быстро опровергло информацию о запуске ракет по аэропорту Винницы с территории приднестровского региона.
Ситуация
- Сегодня, 6 марта, в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо НАТОвскими ПВО.
- Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.