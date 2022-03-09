"Розбито командний пункт": ЗСУ захопили секретну апаратуру окупантів (фото)

ЗСУ захопили пристрій документування / Фото: Колаж: Сьогодні

На київському напрямку Збройні сили України захопили пристрій документування М-211 (апаратура попереднього шифрування).

Про це написав спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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Пристрій призначений для передачі секретних документів відкритими каналами зв'язку. Використовується у ланці від полку, бригади та вище.

Ця апаратура була захоплена разом із ключовими документами, що дозволяє розшифрувати інформацію супротивника. Виходячи з цього, ЗСУ розбили командний пункт (пункт управління) рівня полку або бригади.

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Знайдено секретний GPS-навігатор

Українські військові розбомбили танкову групу російських окупантів та її повітряне прикриття. Серед іншого до Служби безпеки України потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.

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"На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу загарбників. Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки", – вказали в СБУ.

У Службі заявили, що отримано доступ до планів російських окупантів, що "дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога".

Нагадаємо, російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму. Тому на допиті СБУ йому довелося сидіти у весільному вбранні.

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