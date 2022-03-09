"Разбит командный пункт": ВСУ захватили секретную аппаратуру оккупантов (фото)

ВСУ захватили устройство документирования / Фото: Коллаж: Сегодня

На киевском направлении Вооруженные силы Украины захватили устройство документирования М-211 (аппаратура предварительного шифрования).

Об этом написал спикер Оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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Устройство предназначено для передачи секретных документов по открытым каналам связи. Используется в звене от полка, бригады и выше.

Эта аппаратура была захвачена вместе с ключевыми документами, позволяющими расшифровать информацию противника. Исходя из этого, ВСУ разбили командный пункт (пункт управления) уровня полка или бригады.

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Найден секретный GPS-навигатор

Украинские военные разбомбили танковую группу российских оккупантов и ее воздушное прикрытие. Среди прочего в Службу безопасности Украины попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

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"На устройстве – все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков. Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, пытавшемуся атаковать Николаев со стороны Константиновки", – указали в СБУ.

В Службе заявили, что получен доступ к планам российских оккупантов, что "позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага".

Напомним, российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ ему пришлось сидеть в свадебном костюме.

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