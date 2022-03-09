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СЬОГОДНІ Новини України

Резніков закликав знищувати "глушилки" та радіорозвідку РФ: як виглядає техніка (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 19:56
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Міністр оборони заявив, що постачання російських військ суттєво ускладнено
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тисячі громадян України чинять опір на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

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Ціль України

Резніков повідомив, що постачання російських окупаційних військ пальним і боєприпасами вже суттєво ускладнено.

"Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів. Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів", – заявив міністр.

За його словами, танки та бронетехніку ворога зустріне українська армія:

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"Завдання для всіх громадян, хто може, – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги! Слава Україні!".

Фото – facebook.com/reznikovoleksii.
Фото – facebook.com/reznikovoleksii.

14-й день війни в Україні

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

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Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один з них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація — про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Міністерство оборони закликало не поширювати жодної інформації про отримання допомоги для захисту України. Це потрібно для того, щоб ефективніше захищати нашу країну.

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