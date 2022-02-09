Коронавірус. В Україні виявили ще понад 38 тисяч нових хворих

Кількість хворих на коронавірус продовжує рости. / Фото: Колаж: Сьогодні
За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж добу тому.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіли 1076 медичних працівників.
За минулу добу в лікарні потрапили 4385 людей, померли від хвороби 240 українців, одужали – понад 17 тисяч.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 3684;
- Вінницька область – 1000;
- Волинська область – 1120;
- Дніпропетровська область – 2111;
- Донецька область – 1881;
- Житомирська область – 1557;
- Закарпатська область – 978;
- Запорізька область – 1431;
- Івано-Франківська область – 750;
- Київська область – 1314;
- Кіровоградська область – 344;
- Луганська область – 774;
- Львівська область – 2161;
- Миколаївська область – 819;
- Одеська область – 3587;
- Полтавська область – 1454;
- Рівненська область – 2006;
- Сумська область – 1597;
- Тернопільська область – 1011;
- Харківська область – 2293;
- Херсонська область – 1012;
- Хмельницька область – 2093;
- Черкаська область – 1120;
- Чернівецька область – 929;
- Чернігівська область – 1141.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і в лютому. Щонайменше в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.
"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення зростання темпів, але захворюваність ще зростатиме. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – спрогнозував Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки,
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