Коронавірус. В Україні виявили ще понад 38 тисяч нових хворих

Кількість хворих на коронавірус продовжує рости. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж добу тому.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіли 1076 медичних працівників.

За минулу добу в лікарні потрапили 4385 людей, померли від хвороби 240 українців, одужали – понад 17 тисяч.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 3684;

Вінницька область – 1000;

Волинська область – 1120;

Дніпропетровська область – 2111;

Донецька область – 1881;

Житомирська область – 1557;

Закарпатська область – 978;

Запорізька область – 1431;

Івано-Франківська область – 750;

Київська область – 1314;

Кіровоградська область – 344;

Луганська область – 774;

Львівська область – 2161;

Миколаївська область – 819;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1454;

Рівненська область – 2006;

Сумська область – 1597;

Тернопільська область – 1011;

Харківська область – 2293;

Херсонська область – 1012;

Хмельницька область – 2093;

Черкаська область – 1120;

Чернівецька область – 929;

Чернігівська область – 1141.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

Реклама

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і в лютому. Щонайменше в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.

"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення зростання темпів, але захворюваність ще зростатиме. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – спрогнозував Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки,

Раніше ми писали: