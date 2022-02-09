Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Коронавірус. В Україні виявили ще понад 38 тисяч нових хворих

Інна Собора
9 лютого, 08:12
Найскладніша ситуація в Одеській, Харківській та Львівській областях

Кількість хворих на коронавірус продовжує рости. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж добу тому.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіли 1076 медичних працівників.

За минулу добу в лікарні потрапили 4385 людей, померли від хвороби 240 українців, одужали – понад 17 тисяч.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 3684;
  • Вінницька область – 1000;
  • Волинська область – 1120;
  • Дніпропетровська область – 2111;
  • Донецька область – 1881;
  • Житомирська область – 1557;
  • Закарпатська область – 978;
  • Запорізька область – 1431;
  • Івано-Франківська область – 750;
  • Київська область – 1314;
  • Кіровоградська область – 344;
  • Луганська область – 774;
  • Львівська область – 2161;
  • Миколаївська область – 819;
  • Одеська область – 3587;
  • Полтавська область – 1454;
  • Рівненська область – 2006;
  • Сумська область – 1597;
  • Тернопільська область – 1011;
  • Харківська область – 2293;
  • Херсонська область – 1012;
  • Хмельницька область – 2093;
  • Черкаська область – 1120;
  • Чернівецька область – 929;
  • Чернігівська область – 1141.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

Реклама

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і в лютому. Щонайменше в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.

"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення зростання темпів, але захворюваність ще зростатиме. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – спрогнозував Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки,

Раніше ми писали: