Коронавирус. В Украине обнаружили еще более 38 тысяч новых больных

Количество больных коронавирусом продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.
За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, умерли от ковида 240 украинцев, выздоровели – более 17 тысяч.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 3684;
- Винницкая область – 1000;
- Волынская область – 1120;
- Днепропетровская область – 2111;
- Донецкая область – 1881;
- Житомирская область – 1557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 1431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3587;
- Полтавская область – 1454;
- Ровенская область – 2006;
- Сумская область – 1597;
- Тернопольская область – 1011;
- Харьковская область – 2293;
- Херсонская область – 1012;
- Хмельницкая область – 2093;
- Черкасская область – 1120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1141.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. По меньшей мере в ближайшие две недели будет расти число новых больных коронавирусом.
"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", – спрогнозировал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
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