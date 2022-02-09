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Коронавирус. В Украине обнаружили еще более 38 тысяч новых больных

Инна Собора
9 февраля, 08:12
Самая сложная ситуация в Одесской, Харьковской и Львовской областях

Количество больных коронавирусом продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.

За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, умерли от ковида 240 украинцев, выздоровели – более 17 тысяч.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 3684;
  • Винницкая область – 1000;
  • Волынская область – 1120;
  • Днепропетровская область – 2111;
  • Донецкая область – 1881;
  • Житомирская область – 1557;
  • Закарпатская область – 978;
  • Запорожская область – 1431;
  • Ивано-Франковская область – 750;
  • Киевская область – 1314;
  • Кировоградская область – 344;
  • Луганская область – 774;
  • Львовская область – 2161;
  • Николаевская область – 819;
  • Одесская область – 3587;
  • Полтавская область – 1454;
  • Ровенская область – 2006;
  • Сумская область – 1597;
  • Тернопольская область – 1011;
  • Харьковская область – 2293;
  • Херсонская область – 1012;
  • Хмельницкая область – 2093;
  • Черкасская область – 1120;
  • Черновицкая область – 929;
  • Черниговская область – 1141.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. По меньшей мере в ближайшие две недели будет расти число новых больных коронавирусом.

"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", – спрогнозировал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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