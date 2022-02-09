Коронавирус. В Украине обнаружили еще более 38 тысяч новых больных

Количество больных коронавирусом продолжает расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 4 тысячи больше, чем сутками раньше.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Среди новых больных значительная доля детей – 3308. Также заболели 1076 медицинских работников.

За минувшие сутки в больницы попали 4385 человек, умерли от ковида 240 украинцев, выздоровели – более 17 тысяч.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 3684;

Винницкая область – 1000;

Волынская область – 1120;

Днепропетровская область – 2111;

Донецкая область – 1881;

Житомирская область – 1557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1454;

Ровенская область – 2006;

Сумская область – 1597;

Тернопольская область – 1011;

Харьковская область – 2293;

Херсонская область – 1012;

Хмельницкая область – 2093;

Черкасская область – 1120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1141.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Реклама

В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. По меньшей мере в ближайшие две недели будет расти число новых больных коронавирусом.

"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", – спрогнозировал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Раньше мы писали: