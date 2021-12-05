Різкий спад. В Україні за добу виявили понад 6 тис. нових випадків COVID-19

В Україні стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 4 грудня в Україні зафіксовано 6622 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 690, медпрацівників – 68).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 2926 осіб, а одужали від коронавірусу 9274 людини. Летальних випадків – 278.
За весь час пандемії в Україні одужало 3 050 659 осіб. Всього проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.
Вакцинація в Україні
За добу 4 грудня в Україні 112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина.
Загалом проведено 25 488 344 щеплення.
За останню добу працювали:
- 781 мобільна бригада з імунізації;
- 3144 пункти щеплення;
- 487 центрів вакцинації населення .
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