Різкий спад. В Україні за добу виявили понад 6 тис. нових випадків COVID-19

В Україні стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 4 грудня в Україні зафіксовано 6622 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 690, медпрацівників – 68).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Реклама

За минулу добу госпіталізували 2926 осіб, а одужали від коронавірусу 9274 людини. Летальних випадків – 278.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 050 659 осіб. Всього проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.

Реклама

Вакцинація в Україні

За добу 4 грудня в Україні 112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина.

Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Реклама

За останню добу працювали:

781 мобільна бригада з імунізації;

3144 пункти щеплення;

487 центрів вакцинації населення .

Раніше ми писали: