Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Різкий спад за вихідні. В Україні виявили понад 23 тис. COVID-хворих за добу

Софія Ковнір
7 лютого, 08:14
При цьому до лікарень госпіталізували 2699 людей

У країні триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2242, а медпрацівників – 394.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2699 осіб;
  • летальних наслідків – 115;
  • одужали – 5024 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 4307437 осіб;
  • одужали – 3681092 особи;
  • летальних наслідків – 101 392.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2266;
Вінницька область – 418;
Волинська область – 586;
Дніпропетровська область – 988;
Донецька область – 620;
Житомирська область – 1188;
Закарпатська область – 471;
Запорізька область – 446;
Івано-Франківська область – 779;
Київська область – 586;
Кіровоградська область – 213;
Луганська область – 248;
Львівська область – 2122;
Миколаївська область – 990;
Одеська область – 2033;
Полтавська область – 494;
Рівненська область – 1142;
Сумська область – 1024;
Тернопільська область – 907;
Харківська область – 1609;
Херсонська область – 703;
Хмельницька область – 1713;
Черкаська область – 676;
Чернівецька область – 749;
Чернігівська область – 407.

Реклама

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Як убезпечити себе від коронавірусу?

В Україні зростає кількість людей, які захворіли на коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

Реклама
  • вакцинуватися;
  • носити маску, прикриваючи рот та ніс;
  • дотримуватися дистанції 1,5 метра;
  • чхати та кашляти у вигнутий лікоть або серветку;
  • не торкатися обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
  • дотримуватися самоізоляції;
  • мити руки із милом, користуватися антисептиками.

Раніше ми писали: