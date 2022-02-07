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Резкий спад за выходные. В Украине обнаружили более 23 тыс. COVID-больных за сутки

София Ковнир
7 февраля, 08:14
При этом в больницы госпитализировали 2699 человек

В стране продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2699 человек;
  • летальных исходов – 115;
  • выздоровели – 5024 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 4 307 437 человек;
  • выздоровели – 3 681 092 человек;
  • летальных исходов – 101 392.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2266;
Винницкая область – 418;
Волынская область – 586;
Днепропетровская область – 988;
Донецкая область – 620;
Житомирская область – 1188;
Закарпатская область – 471;
Запорожская область – 446;
Ивано-Франковская область – 779;
Киевская область – 586;
Кировоградская область – 213;
Луганская область – 248;
Львовская область – 2122;
Николаевская область – 990;
Одесская область – 2033;
Полтавская область – 494;
Ровенская область – 1142;
Сумская область – 1024;
Тернопольская область – 907;
Харьковская область – 1609;
Херсонская область – 703;
Хмельницкая область – 1713;
Черкасская область – 676;
Черновицкая область – 749;
Черниговская область – 407.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как обезопасить себя от коронавируса?

В Украине растет количество людей, которые заболели коронавирусом. Специалисты обращают внимание, что нельзя ослаблять бдительность.

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

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  • вакцинироваться;
  • носить маску, прикрывая рот и нос;
  • соблюдать дистанцию 1,5 метра;
  • чихать и кашлять в изогнутый локоть или салфетку;
  • не касаться лица;
  • регулярно проветривать помещение, дезинфицировать поверхность;
  • соблюдать самоизоляцию;
  • мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

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