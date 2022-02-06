Таблетки от COVID-19 "Молнупиравир". Как они действуют и сколько стоят

В Украине только за сутки 5 февраля зафиксировали 27 851 новый подтвержденный случай COVID-19. Уже прибыла первая партия лекарств от коронавируса "Молнупиравир".
Об этом подробнее рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защиты при СНБО Украины Сергей Комиссаренко в эфире канала Украина 24.
По его словам, это лекарство, которое позволяет бороться с заболеваемостью, если человек уже заразился.
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"Лекарство не является профилактическим средством, оно не предупреждает инфицирование, оно помогает нам бороться с болезнью, уменьшают ее последствия. То есть делает протекание заболевания легким и уменьшает число людей, которые попадают в больницы. И, конечно, тех, которые умирают", – сказал Комиссаренко.
По его словам, ученые рассчитывали, что лекарства от COVID-19 появятся очень быстро, но сложилось по-другому.
"Потому что существуют сотни лекарств против вирусов, и мы думали, что мы адаптируем лекарства какие-то против коронавирусной болезни. Оказалось, к сожалению, нет", – говорит эксперт.
Сейчас в Украину доставили первую партию "Молнупиравира".
"Он фактически разрушает РНК-геном вируса, вмешиваясь в его структуру. Он ничего не будет стоить для наших людей, потому что за это платит государство. Но примерно курс – около 600 долларов. Это лекарство нужно использовать как можно скорее, когда начался вирус", – добавил он.
Где принимают таблетки и кому они будут доступны в Украине
Препарат зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.
Его смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.
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