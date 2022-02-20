Росії ніхто не вірить — Рєзніков "розніс" фейки Кремля

/ Фото: Reuters, Минобороны Украины, Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів низку зустрічей у Мюнхені під час щорічної конференції з безпеки, повідомляється на сайті Міністерство оборони.

Він розповів, що всі співрозмовники наголосили на стійкості збройних сил України. "Згуртованість наших партнерів, як і високий рівень готовності нашої армії, є важливим превентивним засобом, що допомагає відвернути негативні сценарії", — сказав міністр.

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Зокрема, Резніков поговорив з міністеркою оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Швеції Петером Гультквістом, міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та представниками інших країн, які системно підтримують Україну.

Рєзніков підкреслив, що провокації останніх днів, які влаштовує Росія, не можуть обдурити Україну та Захід.

"Я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, які продукує російська пропаганда, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить. Сьогодні зранку вкинуто чергові порції брехні, нові відео про вигадані події. Нагромадження цих нісенітниць лише переконує усіх, що Україна захищається від підлого агресора, який ладен принести в жертву жінок та дітей, щоб зруйнувати мир. Це насправді зіткнення цивілізацій", — сказав він.

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Міністр зазначив, що у найближчий період Україні слід готуватися стримувати високий тиск.

"Ворог намагається розхитати України з середини. Залякати й змусити до капітуляції. Але ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів. З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", — зазначив Резніков.

Провокації на Донеччині

Російські окупанти знову почали розповсюджувати інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють українські військові. Але насправді це все є фейком.

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18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.

На російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.

У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.

20 лютого російські ЗМІ, які зараз працюють за чіткими рознарядками з Кремля, повідомили про затримання нібито цілої групи диверсантів, які планували підрив об'єктів критичної інфраструктури Донецька.

Загроза вторгнення в Україну