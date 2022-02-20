России никто не верит — Резников "разнес" фейки Кремля

Глава Минобороны заявил о провокациях на Донбассе / Фото: Reuters, Минобороны Украины, Коллаж: Сегодня
Министр обороны Украины Алексей Резников провел ряд встреч в Мюнхене во время ежегодной конференции по безопасности, сообщается на сайте Министерства обороны.
Он рассказал, что все собеседники отметили стойкость Вооруженных сил Украины. "Сплоченность наших партнеров, как и высокий уровень готовности нашей армии, является важным превентивным средством, помогающим отвлечь негативные сценарии", — сказал министр.
В частности, Резников побеседовал с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Швеции Петером Гультквистом, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и представителями других стран, системно поддерживающих Украину.
Резников подчеркнул, что провокации последних дней, которые устраивает Россия, не могут обмануть Украину и Запад.
"Я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно. Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит. Сегодня утром вброшены очередные порции лжи, новые видео о выдуманных событиях. Нагромождение этой чепухи только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это на самом деле столкновение цивилизаций", — сказал он.
Министр отметил, что в ближайший период Украине следует готовиться сдерживать высокое давление.
"Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Также было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", — отметил Резников.
Провокации на Донбассе
Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.
18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
20 февраля российские СМИ, которые сейчас работают по четким разнарядкам из Кремля, сообщили о задержании якобы целой группы диверсантов, которые планировали подрывы объектов критической инфраструктуры Донецка.
Угроза вторжения в Украину
- В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.
- Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
- После нападения на Украину Россия может применить силу для аннексии большего количества бывших советских республик. Под ударом могут оказаться страны Балтии, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
- НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.