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Росія завдала удару по телевежі в Харкові (відео)

2 березня, 13:33
У місті тривають обстріли

Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові забороненою вакуумною бомбою.

Момент удару потрапив на відео.

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Ситуація у Харкові та Україні 2 березня