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Россия нанесла удар по телевышке в Харькове (видео)

2 марта, 13:33
В городе продолжаются обстрелы

Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове запрещенной вакуумной бомбой.

Момент удара попал на видео.

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Ситуация в Харькове и Украине 2 марта