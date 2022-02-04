Росія таємно передала зброю та техніку бойовикам на Донбас: що завезли у січні

Бойовики накопичують озброєння на Донбсі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики разом із російським командуванням продовжують накопичувати зброю та техніку. В січні спостерігався активний рух залізницею з території Російської Федерації.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

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Що підвезли бойовикам

У січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ на Донбас таке озброєння:

декілька одиниць танків і броньованих машин,

самохідні артилерійські установки,

безпілотні літальні апарати російського виробництва,

інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів,

близько 9 тисяч тонн пального.

Просять прислати підмогу з РФ

Крім того, наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та відправляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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