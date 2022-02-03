Є загроза? Що зараз відбувається на передовій на Донбасі – репортаж (відео)

Бійці змушені відкривати вогонь, коли обстріл загрожує їхньому життю

Бойовики на Сході продовжують вдаватися до провокацій. Здіймають в небо дрони-розвідники – так вивідують позиції наших десантників, а ще змушують армійців стріляти першими. Як на це реагують військові? З передової розповів воєнкор Олексій Кашпоровський.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Найбільшу небезпеку несе небо. Саме тому усе, що тільки можна, тут затягнули маскувальними сітками. За допомогою дронів бойовики шукають позиції десантників і намагаються їх знищити. Бійці розповідають, що востаннє це було кілька днів тому. У небі – з’явився безпілотник. А буквально за кілька хвилин — почали нещадно стріляти.

"Перебували на посту, на позиції, близько 11:30 розпочався обстріл. Було два виходи з СПГ та тридцять з АГС", – розповів військовий.

Українські захисники змушені стріляти у відповідь

Аби змусити бойовиків угамуватися, армійцям довелося відкрити вогонь у відповідь. Проти десантників найманці стрілецької зброї тут майже не використовують. Найбільше полюбляють автоматичний гранатомет, який випускає так звані ВОГи.

"ВОГ небезпечний, якщо він впаде в радіусі п’яти метрів від військовослужбовця. Якщо вісім і більше – ну, в принципі, посіче людину і все", – пояснюють військові.

Провокації посилилися

Після короткого затишшя на новорічні свята противник знову взявся до свого, розповідають десантники. Провокує й здіймає в небо дрони-розвідники. Аби змусити армійців першими стріляти.

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"Ці дії спрямовані на те, щоб на міжнародному, політичному полі спровокувати і показати, що саме українська сторона не дотримується мінських домовленостей", – говорить український військовий.

Саме тому бійці відкривають вогонь лише тоді, коли обстріл справді загрожує їхньому життю. Відрізняти провокації від справжньої небезпеки – навчилися давно.

"Прицільний обстріл – це коли вогонь ведеться прицільно по нашим позиціям, а провокуючий – це коли недольоти чи перельоти через позиції", – говорить військовий Валентин.

Та іноді вогонь у відповідь – чи не єдина можливість закрити рота ворогові. Десантники кажуть, зазвичай, після добрячої прочуханки найманці надовго замовкають.

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