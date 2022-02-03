Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Есть угроза? Что сейчас происходит на передовой на Донбассе – репортаж (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бойцы вынуждены открывать огонь, когда обстрел угрожает их жизням

Боевики на Востоке продолжают прибегать к провокациям. Поднимают в небо дроны-разведчики – так разведывают позиции наших десантников, а еще заставляют армейцев стрелять первыми. Как на это реагируют военные? С передовой рассказал военкор Алексей Кашпоровский.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Реклама

Наибольшую опасность несет небо. Именно поэтому все, что можно, здесь затянули маскировочными сетками. С помощью дронов боевики ищут позиции десантников и пытаются их уничтожить. Бойцы рассказывают, что в последний раз это было несколько дней назад. В небе – появился беспилотник. А буквально через несколько минут начали беспощадно стрелять.

"Находились на посту, на позиции, около 11:30 начался обстрел. Было два выхода из СПГ и тридцать из АГС", – рассказал военный.

Украинские защитники вынуждены стрелять в ответ

Чтобы заставить боевиков успокоиться, армейцам пришлось открыть ответный огонь. Против десантников наемники стрелкового оружия здесь почти не используются. Больше всего любят автоматический гранатомет, выпускающий так называемые ВОГи.

"ВОГ опасен, если он упадет в радиусе пяти метров от военнослужащего. Если восемь и больше – ну, в принципе, посечет человека и все", – объясняют военные.

Провокации усилились

После короткого затишья на новогодние праздники противник снова принялся за свое, рассказывают десантники. Провоцирует и поднимает в небо дроны-разведчики. Чтобы заставить армейцев первыми стрелять.

Реклама

"Эти действия направлены на то, чтобы на международном, политическом поле спровоцировать и показать, что именно украинская сторона не соблюдает минские договоренности", – говорит украинский военный.

Поэтому бойцы открывают огонь только тогда, когда обстрел действительно угрожает их жизни. Отличать провокации от настоящей опасности – научились давно.

"Прицельный обстрел – это когда огонь ведется прицельно по нашим позициям, а провоцирующий – это когда недолеты или перелеты через позиции", – говорит военный Валентин.

Но иногда ответный огонь – едва ли не единственная возможность закрыть рот врагу. Десантники говорят, как правило, после изрядной порки наемники надолго умолкают.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве без предупреждения снесли пристройки к жилым домам. Мы узнали, законно ли это (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Будем платить и за свою тару? Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

223 695

заболело за неделю в Украине

+52%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять