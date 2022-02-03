Есть угроза? Что сейчас происходит на передовой на Донбассе – репортаж (видео)

Бойцы вынуждены открывать огонь, когда обстрел угрожает их жизням

Боевики на Востоке продолжают прибегать к провокациям. Поднимают в небо дроны-разведчики – так разведывают позиции наших десантников, а еще заставляют армейцев стрелять первыми. Как на это реагируют военные? С передовой рассказал военкор Алексей Кашпоровский.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Наибольшую опасность несет небо. Именно поэтому все, что можно, здесь затянули маскировочными сетками. С помощью дронов боевики ищут позиции десантников и пытаются их уничтожить. Бойцы рассказывают, что в последний раз это было несколько дней назад. В небе – появился беспилотник. А буквально через несколько минут начали беспощадно стрелять.

"Находились на посту, на позиции, около 11:30 начался обстрел. Было два выхода из СПГ и тридцать из АГС", – рассказал военный.

Украинские защитники вынуждены стрелять в ответ

Чтобы заставить боевиков успокоиться, армейцам пришлось открыть ответный огонь. Против десантников наемники стрелкового оружия здесь почти не используются. Больше всего любят автоматический гранатомет, выпускающий так называемые ВОГи.

"ВОГ опасен, если он упадет в радиусе пяти метров от военнослужащего. Если восемь и больше – ну, в принципе, посечет человека и все", – объясняют военные.

Провокации усилились

После короткого затишья на новогодние праздники противник снова принялся за свое, рассказывают десантники. Провоцирует и поднимает в небо дроны-разведчики. Чтобы заставить армейцев первыми стрелять.

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"Эти действия направлены на то, чтобы на международном, политическом поле спровоцировать и показать, что именно украинская сторона не соблюдает минские договоренности", – говорит украинский военный.

Поэтому бойцы открывают огонь только тогда, когда обстрел действительно угрожает их жизни. Отличать провокации от настоящей опасности – научились давно.

"Прицельный обстрел – это когда огонь ведется прицельно по нашим позициям, а провоцирующий – это когда недолеты или перелеты через позиции", – говорит военный Валентин.

Но иногда ответный огонь – едва ли не единственная возможность закрыть рот врагу. Десантники говорят, как правило, после изрядной порки наемники надолго умолкают.

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