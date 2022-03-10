Росія знищує Охтирку, а ЗСУ відбиває ворога під Харковом: як минула ще одна ніч війни в Україні

Росія продовжує бомбити українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські міста продовжують оборонятися від російського загарбника. Найтяжча ситуація лишається у Харківській, Сумській областях, а також на півдні країни.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як минула ніч проти 10 березня в різних регіонах нашої країни.

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Схід

На Харківщині наші захисники вигнали ворогів із селища Дергачі – це околиця Харкова. На одного з двох найбільших інтернет-провайдерів міста напали хакери – тимчасово можуть бути перебої.

Вночі обстріли не вщухали – кілька разів лунала повітряна тривога.

Сьогодні вночі бомбардували Охтирку на Сумщині. Російська авіація знову скидала снаряди на житлові квартали близько пів на першу ночі 10 березня. Є інформація про влучення бомби в газогін.

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У Білопіллі одна бомба влучила в телевежу. Вночі обстрілювали з авіації села навколо Сум.

Центр

У Полтаві ніч минула відносно спокійно, тривога звучала двічі.

У Вінниці вночі було відносно спокійно. Сирена повітряної небезпеки лунала один раз.

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Дніпро. Сирена лунала з 22-ї до 23-ї, а на ранок – тиша.

Південь

Херсон. Містяни ніч перебували в укритті. З 00:30 працювала артилерія з боку Херсонського аеропорту та Білозерки. Декілька годин чутно було вибухи у різних районах міста.

Ніч в Одесі пройшла спокійно. Без сирен. Ворог перебазував свої кораблі ближче до Криму. Тож поки не буде висадки морського десанту на південне узбережжя.

Захід

На Закарпатті вночі сирену повітряної тривоги не вмикали жодного разу. Ніч минула тихо.

В Івано-Франківській області ніч минула відносно спокійно. Сирена лунала лише один раз, близько третьої ночі.

Ніч на Львівщині минула спокійно. Сирени не гудуть уже 4-ту добу.

Луцьк. Повітряна тривога орієнтовно о 3-й ночі. Обстрілів не зафіксовано. Кордон з Білорусією не порушений.

Рівне. Сирени звучали о 3-й ночі. Авіаударів немає. Прориву кордону чи обстрілів з території Білорусії не зафіксовано.

Тернопіль. Тривога за ніч лунала лише раз і тривала близько 15 хв. Обстрілів не зафіксовано.

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