Війська РФ вночі обстріляли село поблизу Балаклії, загинули дві жінки та дві дитини

Рятувальники сьогодні продовжать шукати під завалами тіла загиблих мирних жителів

Ворог обстріляв Харківську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вночі продовжили обстрілювати Харків та область. В результаті загинули щонайменше чотири людини, серед них – діти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку.

Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Її госпіталізували до Первомайської лікарні. Рятувальники сьогодні продовжать шукати тіла загиблих.

Обстріл Харкова

О 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця події виїхало 3 відділення служби порятунку.

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На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв. м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

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Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: ДСНС

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