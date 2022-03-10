Ювелірна робота. Артилерія розвалила російські танки під Бородянкою (відео)

Під Бородянкою Київської області українська артилерія відпрацювала по ворожих танках. Відео знищення техніки супротивника опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Раніше про знищення ворожих танків розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Ми підбили п'ять танків. Вранці у Києві на західній околиці чути артилерійські бої. Наразі там проходять бої. Поки що більш детальної інформації немає", — повідомив Денисенко під час єдиного новинного марафону.
Як українці захоплюють ворожу техніку
Під час бойових дій в Україні бійці ЗСУ, територіальної оборони та навіть звичайні громадяни регулярно захоплюють техніку російських окупантів. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Збройним силам як трофеї надійшло чи не більше танків і бронемашин, ніж за останні 8 років передано від українського ВПК.
"Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Всі ці снаряди "повернуться" ворогові", – наголосив Резніков.