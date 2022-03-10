Ювелірна робота. Артилерія розвалила російські танки під Бородянкою (відео)

Українська армія продовжує знищувати ворожу військову техніку

Робота артилерії під Бородянкою. Скріншот з відео

Під Бородянкою Київської області українська артилерія відпрацювала по ворожих танках. Відео знищення техніки супротивника опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Раніше про знищення ворожих танків розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Ми підбили п'ять танків. Вранці у Києві на західній околиці чути артилерійські бої. Наразі там проходять бої. Поки що більш детальної інформації немає", — повідомив Денисенко під час єдиного новинного марафону.

Як українці захоплюють ворожу техніку

Під час бойових дій в Україні бійці ЗСУ, територіальної оборони та навіть звичайні громадяни регулярно захоплюють техніку російських окупантів. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Збройним силам як трофеї надійшло чи не більше танків і бронемашин, ніж за останні 8 років передано від українського ВПК.