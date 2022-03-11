Російські окупанти зупинені та намагаються закріпитись на позиціях – Міноборони

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головні напрями зосередження зусиль російських окупантів на сьогодні – це Київ та Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

Про це на своїй сторінці в Facebook зазначає Міноборони України.

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Яка ситуація

"Противник, зазнавши втрат у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах. На Донецькому напрямку в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений", – зазначили в Міноборони.

Крім цього, окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську, а також нарощують системи протиповітряної оборони на Донецькому та Таврійському напрямках.

"На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури. На Поліському напрямку окупанти не проводять активних наступальних дій. Здійснюють заходи з відновлення боєздатності підрозділів", – вказали в міністерстві.

Водночас на Сіверському напрямку активні наступальні дії з боку окупантів не проводяться, а на Слобожанському противник утримує в оточенні м. Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі.

"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення",- зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в місті кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами військового аеродрому зросла до чотирьох військовослужбовців, шістьох людей поранено.

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