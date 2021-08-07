З вересня локдауну в Україні не буде: Кузін озвучив інший варіант

МОЗ розраховує відтягнути жорсткий локдаун на максимально віддалені терміни, як це роблять в інших країнах

Поки українцям не загрожує жорсткий карантин / Фото: Getty Images

На сьогоднішній день немає передумов для введення локдауну з приходом осені – кардинального погіршення епідситуації в країні не спостерігається. Тому в Україні продовжить діяти адаптивний карантин. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода головний санітарний лікар країни Ігор Кузин.

За його словами, МОЗ розраховує відтягнути жорсткий локдаун на максимально віддалені терміни.

"По відношенню до чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін", – сказав Кузін.

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Санлікар зазначив, що інші країни посилюють карантини в кінці осені – на початку зими. А що стосується чуток про локдаун в Україні з 4 вересня – він їх категоричний відкинув.

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"Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає", – підкреслив Кузін.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше головний санлікар країни пояснював, за якої умови в Україні скасують масковий режим. За його словами, ми знімемо маски тільки тоді, коли будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіду.

Також в МОЗ заявляли, що вакциновані можуть отримати привілеї. Карантинні норми будуть переглядатися в залежності від епідситуації.