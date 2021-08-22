Евакуація з Афганістану: літак з українцями зустріли в Борисполі

Українців з Афганістану зустріли в Борисполі. Фото Анастасія Блищик, "Сьогодні"

Сьогодні, 22 серпня, в Україну повернулися евакуйовані з Афганістану громадяни нашої країни. Військовий транспортник, який напередодні вилетів з Кабула в Пакистан, зустріли вранці в Борисполі, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анастасія Блищик.

На борту літака 31 українець. Поранених серед них немає. Подробиць не повідомляється. На аеродромі українців зустріли глава МЗС Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Українців з Афганістану зустріли в Борисполі. Фото Анастасія Блищик, "Сьогодні"

Українців з Афганістану зустріли в Борисполі. Фото Анастасія Блищик, "Сьогодні"

Українців з Афганістану зустріли в Борисполі. Фото Анастасія Блищик, "Сьогодні"

Всього український літак вивіз із Кабула 83 людини, з яких 31 – українець. Це ті, хто зміг доїхати до аеропорту. Ще понад 100 українців залишаються в Афганістані – їх будуть евакуювати згодом.

"На батьківщину повернулися 12 українських військових. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Що відбувається в Афганістані

Перед тим, як США вивели свої останні війська, таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Потім урядові війська практично без боїв здавали талібамвсе нові і нові провінції.

В неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо, 18 серпня Міністерство закордонних справ повідомило, що більш ніж 150 українців хочуть евакуюватися з Афганістану. Літак, який мав їх вивезти з країни, не міг потрапити в аеропорт Кабула, адже у нього не було безпечного коридору.

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни вирушив з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший в ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців та іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

Тоді МЗС поставило перед українськими дипломатами основні завдання:

безпечний коридор для доступу в аеропорт;

безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка;

отримання дозволу на зліт;

безпечний вихід літака з території Афганістану.

Водночас представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна зробила щедру пропозицію стосовно переселення афганців з групи ризику. США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.