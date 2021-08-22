Эвакуация из Афганистана: самолет с украинцами встретили в Борисполе

Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"

Сегодня, 22 августа, в Украину вернулись эвакуированные из Афганистана граждане нашей страны. Военный транспортник, который накануне вылетел из Кабула в Пакистан, встретили утром в Борисполе, сообщает корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик.

На борту самолета 31 украинец. Раненных среди них нет. Подробностей не сообщается. На аэродроме украинцев встретили глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"

Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"

Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"

Всего украинский самолет вывез из Кабула 83 человека, из которых 31 – украинец. Это те, кто смог доехать до аэропорта. Еще более 100 украинцев остаются в Афганистане – их будут эвакуировать по мере возможности.

"На родину вернулись 12 украинских военных. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи", – говорится в сообщении Офиса президента.

Что происходит в Афганистане

Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

безопасный коридор для доступа в аэропорт;

безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;

получение разрешения на взлет;

безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.