Санкції, кордони і громадянство – що обговорили на засіданні РНБО

Сьогодні, 16 липня, відбулося традиційне п'ятничне засідання Ради національної безпеки і оборони України під керівництвом президента Володимира Зеленського. Про підсумки наради повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Так, на засіданні РНБО обговорили шість питань:

Таємне питання, яке стосувалося ситуації на кордонах України. За словами Данілова, у прикордонників є два тижні для підготовки рішення, але яке саме питання вони повинні вирішувати – Данілов не сказав. Питання з іноземним громадянством. У деклараціях громадян з'явиться графа про наявність громадянства інших країн. Її також повинні будуть заповнювати олігархи після прийняття закону про деолігархізацію. Питання корисних копалин для економіки і боєготовності. Видобуток української сировини тепер перебуватиме під особливим контролем держави, яка також стежитиме за видачею ліцензій підприємцям, що працюють у цій сфері. Питання персональних санкцій. РНБО розглянула доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також список СБУ. 25 організацій зі списку відправили на доопрацювання. Але прийняли рішення щодо громадян, які перебувають під санкціями США – це 9 осіб. Прізвища Данілов не назвав, але зазначив, що серед цих 9 людей немає Коломойського, Деркача і Дубинського. Питання допуску в 2021 році військ іноземних держав. На нараді обговорили прибуття іноземних військових на навчання та на святкування 30-річчя незалежності України. Питання проєкту системи моніторингу олігархів. За словами глави РНБО, дану систему необхідно створити до відновлення роботи Ради – 7 вересня.

Також на РНБО підняли питання пандемії COVID-19 і боротьби з новими штамами коронавірусу. Данілов зазначив, що 33% українців вже мають імунітет від коронавірусу, але розслаблятися ще рано і необхідно прискорити вакцинацію населення.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що на початку тижня засідання РНБО планували зробити виїзним. Заявлялося, що воно має відбутися в Сумах, де збиралися заслухати доповідь голови Держприкордонслужби про стан обладнання та зміцнення державного кордону. Втім, потім передумали.

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Нагадаємо, 18 червня РНБО провела чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте докладніше про прийняті рішення.

Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.