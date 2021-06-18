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Надра, "оборонка" та санкції проти Фірташа і Фукса. Підсумки засідання РНБО

18 червня 2021 20:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Рада ухвалила оборонно-промислову стратегію, ввела нові санкції і почала відкликати ліцензії на видобуток надр

Один з підсанкційних бізнесменів уже заявив про готовність судитися через рішення РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Один з підсанкційних бізнесменів уже заявив про готовність судитися через рішення РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки і оборони України провела чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які стосуються оборонної сфери, санкцій та використання природних надр.

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Сайт "Сьогодні" зібрав все, що відомо про сьогоднішні рішення РНБО.

Оборонна стратегія

На засіданні ради ухвалили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Головна мета документа – визначення основних напрямків і завдань державної військово-промислової політики, зокрема вдосконалення системи стандартизації, уніфікації й управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.

Військово-технічне співробітництво України з іншими державами

Питання розглядалося таємно.

Санкції

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РНБО ухвалила кілька рішень щодо санкцій, які були введені раніше, а також вирішила розширити заходи тиску.

Зокрема:

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Фукс вже назвав це особистою помстою секретаря РНБО Олексія Данілова та пообіцяв вирішувати це питання в суді.

Видобуток корисних копалин

Держава анулювала десять ліцензій на видобуток надр: чотири – на видобування титану та по три – з розробки вуглеводневих родовищ та видобутку рудних покладів.

До того ж, дві компанії добровільно повернули державі ліцензії на видобуток природного газу і нафти. Це "Гео Альянс" в Харківській та Дніпропетровській областях.

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До 1 вересня всі ліцензії, що були видані, опублікують на спеціальному геоінформаційному порталі.

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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