"Шанс зупинити будь-які війни у світі": Зеленський закликав швейцарців натиснути на РФ

Володимир Зеленський заявив, що Швейцарія не залишилася осторонь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до політиків і громадян Швейцарії заявив, що наразі людство, можливо, має останній шанс, щоб зупинити війни.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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Звернення президента

Серед іншого, Володимир Зеленський подякував народу Швейцарії за підтримку України:

"Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує. Це дуже важливо зараз. У наш час. Час особливий. І особливо важливо – від вас. Коли терор став національною ідеєю однієї з найбільших держав світу. Основою їхньої зовнішньої політики. Коли злочини тероризму вчиняє не якийсь маргінал чи група осіб і не організація, а держава, яка має ядерний арсенал. Коли постійний член Радбезу ООН свідомо руйнує все те, для чого будували ООН. Розвʼязавши проти нас жорстоку, криваву, безглузду війну".

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Також президент зазначив, що людство ще має шанс:

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"Але все ж – ми зараз маємо шанс. Шанс показати не тільки Росії, але і будь-якому агресору у світі, будь-якій державі-терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто з нею прийшов. І, можливо, це останній шанс для людства – зупинити війни. Зупинити державний терор".

Крім цього, він повідомив, що вдячний за те, що в ці складні для України часи Швейцарія не залишилася осторонь:

"Я вдячний вам і вашій державі за те, що ви підтримали нас у такий складний час. Що ви не залишились осторонь. І не сказали, що все це не про вас. Бо насправді неможливо залишатись осторонь від того, що у 21-му столітті, у центрі Європи, на мирні міста летять сотні ракет та авіабомб. Неможливо залишатись осторонь, коли армія найбільшої – хоч і тільки за розмірами – держави світу спрямовує увесь свій вбивчий потенціал на руйнацію нас – руйнацію лікарень, звичайних шкіл, церков, університетів, пологових будинків, житлових кварталів. Неможливо бути байдужими, коли вбивають дітей. Станом на сьогоднішній ранок російська армія вбила 112 українських дітей".

Президент також наголосив на питанні заморожування активів тих росіян, хто розв’язав війну в Україні:

"І так само як мені хотілося, щоб українці жили як швейцарці... Так само я хочу, щоб ви – були й стали як українці. В боротьбі проти зла. Щоб не було питання про банки. Про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв’язав цю війну. Це болісно і це неприємно. Але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їх рахунків – це потрібно. Це є велика боротьба, і ви це можете".

Водночас Володимир Зеленський заявив, що хотів би, що швейцарці стали українцями:

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"Я хочу, щоб ви стали українцями, які відчувають, що це таке – коли руйнують цілі міста, мирні міста. Руйнують за наказами тих, хто любить жити у громадах, – різних, європейських, у ваших громадах, у прекрасних швейцарських громадах. Хто насолоджується нерухомістю у вашій державі. І це було б справедливо – позбавити їх цього привілею. Позбавити того, що вони забирають у нас. І я хочу, щоб ви були, як українці, в питанні про бізнес. Про бізнес, який працює в Росії попри усе. Попри цю війну".

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

"Good food. Good life". Хороша їжа. Хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle. Вашої компанії, яка відмовляється залишати Росію. І навіть зараз – коли звідти лунають погрози ще іншим країнам Європи. Вже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж, з боку Росії", – сказав президент.

За словами Зеленського, він хотів би, щоб всі швейцарці стали зараз як всі українці:

"Я хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш спільний шанс. Шанс повернути мир, шанс зупинити будь-які війни у світі. Бо коли Швейцарія з вами – ви точно успішні. Бо коли Україна з вами, ви точно міцні".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія через напад на Україну перекреслить усі свої здобутки минулих десятиліть і повернеться в "лихі 90-ті". За його словами, російські війська продовжують підлі обстріли українських мирних міст і сіл.

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