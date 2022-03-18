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Зеленського і народ України запропонували висунути на Нобелівську премію миру

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18 березня, 00:29
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Звернення до комітету премії підписали європейські політики
Європейські політики висувають Зеленського та український народ на Нобелівську премію миру/Фото: колаж: "Сьогодні"
Європейські політики висувають Зеленського та український народ на Нобелівську премію миру/Фото: колаж: "Сьогодні"

Група чинних та колишніх європейських політиків подала до Нобелівського комітету листа з проханням номінувати президента Володимира Зеленського та народ України на Нобелівську премію миру. Для цього необхідно переглянути процедуру номінації та продовжити терміни подачі заявки до 31 березня 2022 року.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі

Відповідне прохання група чинних та колишніх європейських політиків виклала в листі до комітету Нобелівської премії.

"Сміливі українці та українки борються за збереження демократії та самоврядування. Від стійкого спротиву демократично обраного президента України Володимира Зеленського до чоловіка, який зі сльозами на очах прощається з родиною, щоб захищати свою країну, весь народ України піднявся на спротив силам авторитаризму… Ми віримо, що зараз саме час показати народу України, що світ на їхньому боці", — зазначено у зверненні.

Номінації зазвичай повинні бути подані до 1 лютого року присудження. Номінації, що присуджуються членами Комітету можуть подаватись і після цього останнього терміну, але не пізніше ніж до першого зібрання Комітету.

Європейські політики додали:

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"Ми розуміємо, що це порушення процедури, однак віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію. Наш демократичний обов’язок — протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та право на самоврядування".

Серед тих, хто підписав листа – колишній міністр закордонних справ Естонії, член Європейського парламенту Урмас Пает, колишній прем’єр-міністр Естонії Андрус Ансіп, директор з політичних питань Гаазького центру стратегічних досліджень та колишній член парламенту Ган тен Бруке, член Європейського парламенту та віцепрезидент EV Естер де Ланж, член Європейського парламенту Катрін Лангензіпен, колишні міністри оборони Нідерландів Анк Бейлевелд та Йоріс Воргоєв, колишні міністри закордонних справ Нідерландів Бернард Бот, Берт Коендерс та Максим Ферхаген, колишній віцепрем’єр-міністр Нідерландів, прем’єр-міністр Європейського парламенту Гай Верхофстадт та інші.

Зеленський з Макроном обговорили війну в Україні

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Сторони обговорили війну в Україні.

"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага — продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", — повідомив Володимир Зеленський.

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