Скандал навколо нового меню в українських школах. Клопотенко відповів на хвилю хейту

Євген Клопотенко відповів на хвилю хейту щодо українського шкільного меню. Фото: колаж "Сьогодні"

Кулінарний експерт Євген Клопотенко заявив, що не розробляв нове меню для дитячих садків. За його словами, тепер він розповідатиме про основи здорового харчування.

Про це Клопотенко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Реакція Клопотенка

За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою та назбирала й адекватну критику, і хейт, і підтримку, і ботів, і реальний досвід тих, хто зіштовхнувся зі шкільною їжею на місцях.

Клопотенко заявив, що він не має жодного відношення до розробки меню у дитячих садках.

"Я не розробляв ще меню для дитячих садочків. Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема лишається на вустах. Небайдужість народу – то рушійна сила змін. І якщо за два роки всі негативні коментарі зникнуть, то значить, що шкільним харчуванням можна більше не займатися", – зазначив кулінарний експерт.

Клопотенко додав, що тепер він разом зі своєю командою розробив та прописав наступні кроки:

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"удемо навчати кухарів. Будемо навчати людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми. Будемо навчати українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки (це жарт). Будемо розповідати про основи здорового харчування", – наголосив він.

Клопотенко підсумував, що ця тема дуже болить, оскільки це стосується дітей. Тому кожен коментар він розуміє і крок за кроком впроваджує майбутнє у ті умови, що є зараз.

"Але у мене є єдине прохання – не мовчіть. Це найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос", – сказав експерт.

Що є у новому меню?

З 1 січня в Україні набула чинності реформа шкільного харчування.

За даними Держпродспоживслужби, оновлене меню для шкіл має складатися зі 160 страв, у ньому обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження, субпродуктів. Натомість за нормами має бути збільшено споживання молока та кисломолочних продуктів, свіжих овочів та фруктів, м'яса та риби.

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