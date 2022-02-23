Скільки резервістів призвуть на навчання в тероборону: в ОП відповіли

Всього планується призвати 14 200 резервістів/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні на навчання Сил територіальної оборони призвуть понад 14 тисяч резервістів. На першому етапі планують збори протягом 30 днів у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську.
Про це повідомили в Офісі президента.
Деталі
Проведення навчань резервістів на селекторній нараді в ВП повідомив командувач Сил територіальної оборони (СТО) Збройних сил України бригадний генерал Юрій Галушкін. За його словами, зараз проводиться розгортання штабів СТО.
Командувач зазначив, що найближчим часом буде організовано і проведено збори резервістів територіальної оборони по всій країні. Він додав, що навчання займуть 30 діб. Всього планується призвати 14 200 резервістів в окремих районах і областях.
"Проведення перших навчальних зборів територіальної оборони заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську", — наголосив Галушкін.
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