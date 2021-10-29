"Скоро стане безсмертним": Савік Шустер вже зробив чотири щеплення від коронавірусу

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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, коли Савік Шустер стане безсмертним. Таким чином вона вирішила підтримати журналіста, який заразився на коронавірусом.

Про це політик сказала в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Тимошенко констатувала, що сьогоднішній ефір – "некомфортний", оскільки ведучий не зміг прийти до телестудії. Він же у відповідь сказав, що політикам без нього погано, адже він "випромінює тепло".

Рецепт безсмертя

Далі Юлія Володимирівна запитала журналіста, скільки щеплень він зробив.

"Загалом чотири" , – розповів Шустер.

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У відповідь Тимошенко побажала журналісту здоров'я та якнайшвидшого одужання.

"Хотілося б, щоб ви не хворіли після цього. Кажуть, що п'яте щеплення дає безсмертя. Так що тримайтеся" , – пожартувала політик.

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Савік Шустер заразився коронавірусом

Він не зміг прилетіти до України на сьогоднішній ефір і перебуває в Італії. Але він все одно веде передачу відеозв'язку.

У Шустера виявили коронавірус перед посадкою в літак. Він склав тест і той виявився позитивним. Журналістові довелося самоізолюватись.

При цьому Шустер стверджує, що переносить хворобу у легкій формі у свої 69 років. Причиною цього, ймовірно, є вакцинація.

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