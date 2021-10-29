Савік Шустер заразився коронавірусом – у якому він стані

Він зараз перебуває на самоізоляції і не зміг прилетіти до України

Савік Шустер заразився коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст та ведучий Савік Шустер захворів на коронавірус. Він не зміг прилетіти до України та перебуває в Італії.

Про це він розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Програма розпочалася нетрадиційно – ведучий знаходиться не в студії, але все одно веде передачу по відеозв'язку.

"Сьогодні програма дуже незвичайна. Я не в студії, я в Італії. Так сталося, що перед відльотом до Києва я склав тест, і він виявився позитивним", – повідомив Шустер.

Він уточнив, що здає по 2-3 тести на тиждень, бо часто літає.

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У якому стані Савік Шустер?

Наразі журналіст в ізоляції у Південній Тоскані.

"Почуваюсь я дуже добре. Мій паспортний вік – 69 років. Жодних симптомів поки не відбувається", – сказав він.

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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж на добу раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

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