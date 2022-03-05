РНБО створила сайт для родичів полонених окупантів

РНБО України створила сайт "Окупант" зі списком полонених російських окупантів. За допомогою сервісу родичі солдатів можуть їх відшукати.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Сайт доступний за посиланням.

Також зазначається, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція). Зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.