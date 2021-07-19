"Знову потеплішає": народний синоптик дав прогноз погоди на День Незалежності

В останній місяць літа дощів майже не буде, але ось з другої половини місяця почнуться температурні гойдалки

Серпень цього року здивує погодними контрастами – спочатку пекельна спека, а в другій половині запахне осінню, але на 30-ту річницю незалежності України буде цілком комфортна і тепла погода. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик країни Леонід Горбань.

За його словами, в останній місяць літа дощів майже не буде, але ось до середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Але до кінця місяця погода ще пару раз зміниться.

"Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", – сказав Горбань.

Відзначимо, народний синоптик також поділився секретом, як врятуватися у спеку без кондиціонера. Він зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня через зливи і сильний вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Під Києвом навіть загинуло двоє людей.

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