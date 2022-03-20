Одразу шість регіональних телеканалів України розпочнуть мовлення на супутнику

Українці матимуть доступ до інформування про події в Україні у воєнний час. / Фото: Shutterstock, Колаж: Сьогодні

Регіональні телекомпанії України відтепер мовитимуть на супутнику

Про це повідомляє Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення.

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Які телекомпанії

"Щоб українські глядачі мали доступ до об’єктивного інформування про події в Україні у воєнний час, регіональні телекомпанії відтепер мовитимуть на супутнику. Доступним уже нині є сигнал "Рівне 1" (м. Рівне), "Віта ТБ" (м. Вінниця), "Відікон" (м. Суми), "TV 7+" (м. Хмельницький), "7 канал" (м. Одеса)", – зазначила Нацрада.

Телеканал "ЗЕТ" з м. Запоріжжя незабаром також запуститься на супутнику. Як зазначають, втілити ініціативу вдалося за сприяння ДП "Укркосмос".

Знайти телеканали на супутнику можна за такими технічними характеристиками:

супутниковий ретранслятор – AMOS-7;

частота приймання – 12341 МГц;

символьна швидкість – 17900 Ксимв/с;

корекція помилок (FEC) – 3/4;

поляризація – горизонтальна;

формат мовлення – MPEG-4 DVB/S2.

Указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №152/2022, яким ввів у дію рішення РНБО "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

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Таким чином у країні об'єднають ефіри всіх загальнонаціональних інформаційних телеканалів.

Нагадаємо, "Україна 24" розширює світове покриття та витісняє російську пропаганду. Світових операторів, що вже підключили "Україну 24", стало в кілька разів більше.

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