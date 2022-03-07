Хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ: що тепер показують (відео)

Хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів та державних телеканалів.
Про це вони повідомили у Twitter.
"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – Ред.) у прямому ефірі "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України. Усі російські державні телеканали зламано", – йдеться у повідомленні.
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Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що "звичайні росіяни проти війни" в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.
"Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни! Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені звичайних людей РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", – йдеться у повідомленні.
MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022
Зазначимо, Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.