Хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ: що тепер показують (відео)

Хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів та державних телеканалів.

Про це вони повідомили у Twitter.

"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – Ред.) у прямому ефірі "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України. Усі російські державні телеканали зламано", – йдеться у повідомленні.

Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що "звичайні росіяни проти війни" в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

"Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни! Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені звичайних людей РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", – йдеться у повідомленні.

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP