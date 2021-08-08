Судді дружно пішли у відпустку: обвинувачені у викраденні Луценко і Вербицького вийшли з СІЗО

Їм інкримінували участь у злочинній організації та вчинення злочину

Обвинувачені Іван Новотний і Сергій Мисливий. Колаж: "Сьогодні"

З СІЗО вийшли підозрювані у справі викрадення активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького – Іван Новотний і Сергій Мисливий. Вони були розшуку і затримані в березні 2020 року.

Як повідомила журналістка Ольга Худецький в Facebook, судді у справі викрадення пішли у відпустку.

"Судді у справі викрадення, тортур Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходити дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався міра в двох обвинувачених – Сергія Мисливого і Івана Новотного", – написала вона.

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У Наватного строк запобіжного заходу закінчився вночі 8 серпня, а Мислівий отримав нову підозру від ДБР і прокурорів. Однак має вирішити, чи брати його під варту за новою підозрою.

Нагадаємо, в січні 2014 року з території Алексндровской лікарні в Києві викрали активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Їх вивезли за місто, а після тортур кинули в лісі. Від отриманих травм помер Юрій Вербицький.

Раніше ми повідомляли, що в Києві судитимуть колишнього міліціонера за вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їх табельної зброї. Вже направлено обвинувальний висновок.

Крім того, до суду направили обвинувальний акт щодо чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів євромайдану 30 листопада 2013 року.