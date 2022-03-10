Син британської депутатки приїхав воювати за Україну

Допомагати Україні здолати ворога їдуть з різних країн/Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, колаж: "Сьогодні"

В Україну прибув син британської депутатки Бен Грант. Він воюватиме за Україну проти окупантів.

Про це повідомляє Evening Standart.

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Деталі

Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну, – син депутатки британського парламенту Гелен Грант. Це — 30-річний Бен Грант, колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років.

Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.

"Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю", — зазначив Бен Грант.

Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.

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У Маріуполі скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення та терапія – все це знищено під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, мабуть, не гребує називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди полетить бомба. Росіяни! Ви не тільки перетнули межу неприпустимих відносин між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!", — йдеться у повідомленні.

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