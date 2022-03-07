"Росію треба зупинити": в Україну почали прибувати британські добровольці

Британці обурені воєнними злочинами РФ в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну почали прибувати перші добровольці з Великої Британії, які бажають воювати проти Росії.

Відповідне відео оприлюднило у своєму Telegram-каналі "Радіо Свобода".

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"Ми тут для того, щоб зупинити російське вторгнення. Сподіваюся, ми виграємо. Більшість із нас – колишні військові. Ми дуже добре підготовлені", – розповів британський доброволець Джекс, який із товаришами прибув до Києва потягом.

За його словами, добровольці приїхали до України, оскільки "тут відбуваються військові злочини, а цього не має бути".

"Громадянські об'єкти бомбять, мирних жителів вбивають, жінок гвалтують – цього не повинно бути і треба зупинити", – наголосив Джекс.

За Україну їдуть воювати добровольці із 52 країн

Голова МЗС Дмитро Кулеба раніше розповів, що в Україну їдуть добровольці із 52 країн світу, які приєднаються до Міжнародного легіону для боротьби з вторгненням РФ.

"Обробляються запити від таких громадян. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня готовність воювати на боці добра", – сказав він.

За словами Кулеби, таке бажання виявили близько 20 тисяч іноземних громадян. Зокрема, 3 тисячі американських добровольців готові воювати за Україну у складі міжнародного батальйону.

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Сайт fightforua.org для іноземців, які бажають воювати за Україну проти Росії, за першу добу роботи відвідали майже 13 мільйонів користувачів.